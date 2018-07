Filho confessa assassinato de mãe em São Paulo

Kleber foi ouvido na presença dos tios. Diante das contradições no depoimento, o estudante admitiu ter participado da morte da mãe. Ele afirmou que queria dar um susto em sua mãe e o traficante havia concordado em ajudá-lo. Para tanto, levou o homem até casa, na Rua dos Apinajés. De acordo com Kleber, foi o traficante que desferiu a primeira facada e, em seguida, fugiu. Os golpes subsequentes foram aplicados por ele.

O motivo do crime, de acordo com a polícia, teria sido a herança familiar. A mãe, uma jogadora de vôlei, é proprietária de dois imóveis, uma empresa e carros. Kleber é o único herdeiro. A polícia solicitou à Justiça o pedido de prisão preventiva dele. Os investigadores querem agora identificar este homem que estaria no apartamento da família Galasso. Segundo o porteiro do condomínio, realmente havia uma segunda pessoa no local, que desceu com o elevador e saiu. O funcionário, no entanto, diz que ele não apresentava manchas de sangue na roupa.

Os policiais do DHPP desconfiam que Kleber conhece a identidade do traficante e quer saber se esse homem tinha consciência do plano. No depoimento, Kleber também contou que tinha problemas com o pai e a mãe e era usuário de drogas há muito tempo. Os tios disseram não saber disso. O estudante, inclusive, sumiu uma vez de casa por causa dos conflitos e os pais chegaram a registrar boletim de ocorrência por desaparecimento.