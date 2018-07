Filho da atriz Cissa Guimarães é cremado no Rio O estudante Rafael Mascarenhas, de 18 anos, filho da atriz Cissa Guimarães e do saxofonista Raul Mascarenhas, foi cremado na manhã de hoje no Crematório do Memorial do Carmo, no Caju, zona norte do Rio de Janeiro. A cremação, segundo funcionários do local, teve início por volta das 11 horas e deve ser finalizada em quatro horas. Membros da família e amigos continuavam no local por volta das 11h15.