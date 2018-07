Filho da atriz Cissa Guimarães morre atropelado no Rio O filho da atriz Cissa Guimarães, Rafael Mascarenhas, morreu na manhã de hoje após ser atropelado de madrugada quando andava de skate no Túnel Acústico, zona sul do Rio de Janeiro, na pista sentido Gávea. A informação foi confirmada pela Central Globo de Comunicação (CGCom). A via estava fechada para obras de reparo. O acidente ocorreu por volta de 1h50 na madrugada de hoje.