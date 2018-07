Filho da presidente da Associação Brasileira de Portadores da Doença de Gaucher trabalha para farmacêutica

A presidente da Associação Brasileira de Portadores da Doença de Gaucher, Tania Levy, tem um filho que trabalha na área de oncologia para a América Latina da Genzyme, empresa fabricante do imiglucerase.

Tânia afirma que essa ligação não a impede de ter neutralidade para opinar sobre a decisão de o governo ter comprado emergencialmente um lote de outro medicamento indicado para a doença, a taliglucerase alfa, ainda em processo de registro nos Estados Unidos.

"Não há nenhum vínculo entre a minha posição e o trabalho do meu filho. Defendo há anos os interesses de pacientes com a doença e mantenho a imparcialidade de sempre", completa.

Tânia diz estar preocupada com o uso do novo medicamento em crianças, gestantes e pacientes em estado crítico. Em sua avaliação, o ideal seria garantir o fornecimento do remédio tradicional para esse grupo e deixar para os que estão em melhor estado de saúde a opção pelo uso da nova droga.