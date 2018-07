Filho de Amarildo acusa policial de abuso de autoridade Filho do pedreiro Amarildo de Souza, desaparecido na Favela da Rocinha, no Rio, em 14 de julho, Emerson de Souza, de 20 anos, registrou ocorrência na 15ª Delegacia de Polícia (Gávea) contra o policial militar Lopes Atanazio, na noite deste sábado, 12, por abuso de autoridade. Emerson de Souza rapaz disse que ia do trabalho, no Parque Lage, no Jardim Botânico (zona sul), para a Rocinha quando foi abordado pelo policial, que o chamou para uma "conversa". O filho de Amarildo afirmou que, por ter se recusado a atender à convocação, recebeu voz de prisão por desacato. O policial deu outra versão: disse ter sido abordado por Emerson de Souza, que o chamou de "assassino". O PM registrou queixa contra ele por desobediência à autoridade policial.