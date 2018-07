Filho de Benazir pede investigação da ONU

Bilawal Bhutto Zardari, filho da ex-primeira-ministra paquistanesa Benazir Bhutto, disse que sua família e seu partido, o Partido do Povo do Paquistão (PPP), querem uma investigação da ONU sobre o assassinato de sua mãe. Em entrevista coletiva em Londres, Zardari afirmou nesta terça-feira que, se as autoridades do Paquistão tivessem providenciado a segurança adequada, sua mãe ainda estaria viva. Zardari também disse que o Paquistão vai se "desintegrar" se não eleições livres não forem realizadas. Esta foi a primeira vez que o filho de Benazir Bhutto, de 19 anos, falou à imprensa mundial desde que foi escolhido para liderar o partido de sua mãe, há pouco mais de uma semana. O filho da ex-primeira-ministra afirmou que seu pai vai comandar o partido enquanto ele termina os estudos na Universidade de Oxford, na Grã-Bretanha. Vontade do partido Bilawal Bhutto Zardari foi questionado várias vezes sobre a escolha para assumir a liderança do PPP, continuando a tradição de sua família. "A política está em meu sangue", disse o jovem, durante a coletiva. Zardari respondeu ainda que sua eleição pelo comitê central do partido refletiu a vontade coletiva do PPP. Membros importantes do partido admitiram abertamente a inexperiência de Zardari. Durante o funeral de Benazir Bhutto, eles afirmaram que o filho da ex-primeira-ministra voltaria a Oxford para completar seus estudos. "Admito que minha experiência é limitada, mas vou melhorar", comentou Zardari. O jovem também afirmou que pretende voltar aos estudos e levar uma vida normal de estudante. "Vou assumir meu papel como presidente (do partido) gradualmente", afirmou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.