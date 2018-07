Filho de Cabral desfila como ritmista da Salgueiro No segundo dia de desfiles das escolas do Grupo Especial do Rio, o governador Sergio Cabral Filho (PMDB) chegou ao camarote do governo do Estado pouco antes do desfile da Salgueiro. Um dos filhos dele, Marco Antônio, desfilou como ritmista na bateria da escola. Cabral Filho afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou a organização do carnaval carioca ao assistir aos desfiles de domingo (22). Lula vive "um momento mágico" na trajetória política, com 84% de aprovação para o governo e, por isso, não tinha motivos para deixar de vir ao Sambódromo, afirmou o governador do Rio. Cabral Filho afirmou que a primeira-dama do País, Marisa Letícia Lula da Silva, era uma das mais animadas no camarote oficial. "D. Marisa adorou. Ela foi a foliona número um da avenida", disse. Segundo o governador, houve tempo também para conversar sobre política. O presidente incentivou Cabral a concorrer à reeleição e disse estar entusiasmado com o programa habitacional que deve lançar na próxima semana. Lula deve anunciar em breve projeto para construção de 1 milhão de casas no País, com recursos da ordem de R$ 22 bilhões, da Caixa Econômica Federal (CEF), Banco do Brasil (BB) e instituições financeiras regionais de desenvolvimento. O presidente também afirmou no camarote que anunciará em breve o "PAC da mobilidade", com obras na área de transporte. No Rio, por exemplo, propostas como a expansão do metrô e um corredor de ônibus receberão recursos, segundo Cabral Filho. O governador chegou à passarela do samba usando uma camiseta do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) numa alusão ao tema da decoração do camarote, que é a campanha do Rio para sediar a Olimpíada de 2016. Segundo Cabral Filho, o presidente entregou-lhe no domingo o relatório indicando os telefonemas que tem feito para chefes de Estado pedindo apoio para o Rio. Segundo o governador fluminense, Lula fará campanha pela capital fluminense no próximo encontro do G-20, na Inglaterra.