Filho de cantor sertanejo é detido com ecstasy em SP

O assessor artístico João Batista Bernardo Júnior, de 25 anos, filho de João Batista Bernardo, o "Mato Grosso", da dupla sertaneja Mato Grosso & Mathias, foi detido, por volta das 18h30 de quinta-feira, 31, no bairro de Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo, transportando 34 comprimidos de ecstasy em sua picape Mitsubishi L-200. O flagrante foi realizado por agentes da Delegacia de Repressão a Fraudes Contra Seguros, do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), na Avenida Alphaville após os policiais receberem uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas que recaía sobre o condutor da picape. O veículo foi parado e sobre o banco do passageiro foi localizada a droga. Até 1h45 desta madrugada, o assessor artístico estava sendo ouvido pelo delegado. Ao chegar à sede do Deic, na zona norte da capital, Mato Grosso, em rápidas palavras, disse que seu filho era inocente.