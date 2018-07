Filho de Carlinhos de Jesus é enterrado no Rio O corpo do cantor Carlos Eduardo Mendes de Jesus, o Dudu de Jesus, do grupo Samba Firme, foi sepultado na manhã de hoje no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele era filho do dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus. Dudu de Jesus, que tinha 32 anos, foi assassinado na madrugada de ontem em Realengo, na zona oeste.