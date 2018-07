Filho de cineasta Sylvio Back é encontrado morto O DJ Theo Back, de 24 anos, filho do cineasta Sylvio Back, foi encontrado morto no banheiro de uma casa em Itaipava, na Região Serrana, na noite deste sábado (19). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita é que tenha havido vazamento de gás. Ele estava ao lado da namorada, Camila Almeida, que foi resgatada com vida. A jovem foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento de Cascatinha, em Petrópolis. A recepção confirma que Camila chegou à unidade com vida, mas não informou sobre seu estado de saúde.