Filho de dona de pet shop no Rio agredia cães

RIO DE JANEIRO - O filho da dona de um pet shop situado no Engenho de Dentro, na zona norte do Rio de Janeiro, foi flagrado agredindo cachorros que eram levados para banho e tosa no estabelecimento. As imagens foram gravadas há cinco meses por uma testemunha e exibidas na tarde desta quinta-feira, 18, pela TV Globo. Após a divulgação, clientes foram até a porta da loja para protestar e a Polícia Militar precisou intervir para evitar que funcionários do pet shop fossem espancados.

A dona da loja disse que não sabia das agressões e pediu desculpas aos clientes. O filho dela, de 20 anos, pode ser condenado a até um ano de prisão por maus tratos a animais. A prefeitura do Rio informou que vai suspender temporariamente o alvará de funcionamento da loja.

As imagens mostram Daniel Barroso agredindo pelo menos quatro cães (um labrador, um shih-tzu, um yorkshire e uma vira-lata). Ele dá soco e tapas, tenta enforcar e afogar os animais e bate na cabeça deles com um frasco de xampu. O autor da gravação não quis se identificar.

O caso foi registrado na 26ª Delegacia de Polícia (Todos os Santos). A Lei Federal 9.605/98 prevê, em seu artigo 32, pena de três meses a um ano de prisão e multa a quem "praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos". Pelo menos três donos de animais denunciaram as agressões à polícia nesta quinta-feira.

O acusado por maltratar os bichos e a dona do pet shop devem prestar depoimento na sexta-feira. Nesta quinta, policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente fizeram uma vistoria na loja, acompanhados por um veterinário da prefeitura. A ordem de suspensão do alvará de funcionamento do pet shop deve ser publicada na sexta-feira no Diário Oficial.

Após ver as imagens, a dona da loja, Solange Barroso, afirmou desconhecer as agressões. "Isso não era do meu conhecimento. São coisas que acontecem no momento e que não dá para você controlar. É só isso que posso dizer: pedir mil desculpas porque realmente eu não tenho nem o que dizer", disse. Segundo ela, o filho trabalhou lavando animais, meses atrás, e atualmente tinha a função de ir buscá-los para que fossem atendidos no pet shop e depois entregá-los aos donos. O rapaz será afastado do serviço, segundo a mãe.