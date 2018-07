Filho de Erasmo Carlos está internado em coma induzido O músico Alexandre Pessoal, de 40 anos, filho do cantor e compositor Erasmo Carlos, está internado em coma induzido no Hospital Barra D''Or, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Ele está no Centro de Terapia Intensiva (CTI) com quadro estável, segundo publicação do seu pai em uma rede social. O músico sofreu um acidente de moto na madrugada deste sábado, após deixar a casa do pai, na Barra da Tijuca.