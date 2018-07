Filho de ex-governador de SP atropela e mata policial Um acidente de trânsito envolvendo o músico Claudio Goldman, filho do ex-governador de São Paulo Alberto Goldman (PSDB), matou um policial civil na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo, no final da tarde desta segunda-feira, 27. A Polícia Civil informou que o policial, atingido pelo carro de Goldman na Avenida Francisco Morato, morreu no local.