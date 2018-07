Filho de ex-governador de SP foi liberado após acidente

Por volta das 17h30, Claudio dirigia um GM Astra no sentido Taboão da Serra da Avenida Professor Francisco Morato e fez uma conversão proibida à esquerda para acessar a Avenida Gióia Martins. O escrivão da Polícia Civil André Silva Carvalho, 33 anos, seguia na direção contrária em uma moto Kawasaki Ninja e foi atingido pelo carro. O policial morreu no local.

Na delegacia, o filho do ex-governador foi chamado para prestar depoimento, mas permaneceu em silêncio enquanto o delegado fazia as perguntas. Acompanhado do advogado, ele preferiu responder sobre o caso em juízo.

De acordo com o delegado, o motorista não apresentava sinais de embriaguez. No entanto, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para realizar exames e testar a presença de álcool no sangue.

Claudio será autuado por homicídio culposo, no qual não há a intenção de matar. A ocorrência foi registrada no 34º Distrito Policial (Vila Sônia).