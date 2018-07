Filho de fundador da Talent morre atropelado em SP

Segundo informações da polícia, Rubens Cesar Ribeiro atravessava a via na companhia de um amigo quando foi atingido pela moto. O publicitário ficou gravemente ferido e foi encaminhado para o Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos. O motociclista também foi socorrido. Ele não apresentava sinais de embriaguez.

Os policias notaram que, no momento do acidente, Rubens havia cruzado a avenida fora da faixa de pedestres, em um local de baixa luminosidade. A perícia ainda não foi concluída.

Rubens César Ribeiro foi vice-presidente do grupo Talent. Segundo informações da assessoria de imprensa da agência, o publicitário trabalhou no grupo por dez anos. Julio César Ribeiro, seu pai é, atualmente, presidente do grupo.