Filho de ganhadora de Mega-Sena forja sequestro

A mãe de Santos integrava o bolão de 22 funcionários do hospital que ganhou o prêmio, junto com dois outros apostadores do País, e levou R$ 2,16 milhões dos R$ 56,2 milhões que o grupo recebeu. De acordo com ela, no relato que fez à polícia, o filho pediu dinheiro assim que soube do resultado do sorteio. Ela teria sugerido que ele voltasse à cidade natal, se estivesse com problemas financeiros.

Com a negativa, segundo o delegado Getúlio Queiroz Leal, o acusado tentou forjar o próprio sequestro, com a ajuda de Oliveira, e pediu resgate de R$ 300 mil. No último dia 23, a mãe procurou a polícia de Teofilândia, que passou a acompanhar o caso e a instruiu a depositar pequenas quantias na conta indicada pelo suposto sequestrador. O flagrante foi feito quando o próprio filho apareceu no banco, em Várzea Paulista, para sacar o dinheiro - filmado na agência bancária, Santos foi reconhecido pela mãe.

O mandado de prisão temporária foi expedido pela Vara Crime da Comarca de Teofilândia e cumprido pela polícia paulista. Detido, Santos confessou ter tentado enganar a mãe, com a justificativa de que queria comprar uma casa e um carro.