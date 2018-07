Filho de Herzog compara caso Amarildo ao de seu pai

Ivo participou no Senado do lançamento do livro ''A construção da democracia e liberdade de expressão: O Brasil antes, durante e depois da Constituinte'', obra em alusão aos 25 anos da Constituição de 1988, editada pelo Instituto Vladimir Herzog, presidido por Ivo, com apoio do Instituto Palavra Aberta e das Organizações Globo.

A comparação foi feita pelo filho de Herzog na abertura do evento, na qual citou reportagem do jornal O Estado de S.Paulo sobre a morte do jornalista. "No dia 25 fará 38 anos do assassinato do meu pai e trago aqui um trecho do Estadão que diz: ''inquérito indica tortura com choque e asfixia antes da morte''. É a mesma manchete do caso Amarildo. Essas coisas, 38 anos depois, continuam a acontecer", afirmou.

Em entrevista depois do evento, Ivo afirmou que a impunidade dos agentes de Estado ainda persiste no País e que, se o caso do seu pai serviu para ampliar a liberdade de expressão, é preciso que a situação de Amarildo contribua para o desenvolvimento da justiça e o fim da sensação de impunidade.