Filho de jornalista pego com CNH supostamente falsa

O documento estava com a foto e o nome de Caio, que foi parado por PMs da Força Tática do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) na altura do nº 1.058 da Avenida Hélio Pellegrino durante uma blitz da "Lei Seca". O publicitário dirigia um Honda Civic preto.

Ao desconfiarem do documento, os policiais começaram a interrogar Caio, que, segundo a Polícia Civil, afirmou ter adquirido a CNH com um despachante sugerido por um amigo. A identificação destas duas pessoas não foi fornecida pelo publicitário, cujo carro ficou apreendido por falta de licenciamento.

O publicitário foi liberado após prestar depoimento, mas poderá responder judicialmente pelo menos por uso de documento falso. A CNH ainda será periciada por técnicos do Instituto de Criminalística (IC).