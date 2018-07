Filho de Leonardo continua internado na UTI, em Goiás

"O quadro de saúde dele é instável", informou o médico Vandervan Azevedo, diretor da UTI, na manhã desta segunda-feira. O diretor também revelou que embora a família do cantor Leonardo cogitasse para hoje a transferência de Pedro para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, "a opção foi descartada" pela equipe médica. "Desaconselhamos o procedimento por enquanto."

O quadro de saúde de Pedro Dantas, há 72 horas na UTI, piorou na madrugada desta segunda-feira. Foi quando sofreu uma parada cardíaca, com duração de seis minutos, mas foi ressuscitado.

O filho do cantor Leonardo sofreu um acidente na última sexta-feira (20), após deixar um show, em Uberlândia. Ele seguia pela rodovia MGC-452 quando o carro que dirigia capotou, próximo à divisa de Minas Gerais com Goiás. Além de politraumatismo craniano, o rapaz sofreu edema cerebral, lesão no baço e no abdômen.

Desde 2002 Pedro, filho de Leonardo, faz dupla com o primo Thiago, filho de Leandro.