Filho de Leonardo reage e é transferido para SP

"Ele superou as últimas 12 horas sem intercorrências neurológicas e sem evidências de hipertensão craniana", afirmou a neurologista Edilene Gregório, do Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG). Pedro sofreu traumatismo craniano após um acidente automobilístico no dia 20, próximo a divisa entre Minas e Goiás.

Depois de ser resgatado, o jovem superou um choque hemorrágico, no Hospital Municipal de Itumbiara, após uma cirurgia. Transferido para Goiânia, o cantor - que faz dupla com o primo Thiago - sofreu duas paradas cardíacas, a última com 6 minutos de duração, no domingo.

Agora, Pedro está no hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. Ele ainda luta contra um edema cerebral grave, uma inflamação nos pulmões, uma fratura no fêmur e os riscos de sequelas neurológicas.

O cantor Leonardo afirmou que o apoio da família e dos fãs são fundamentais.

"Estamos totalmente dispostos a fazer tudo em favor do Pedro", afirmou Leonardo, há quatro dias na porta do IOG, ao anunciar ter cancelado a agenda de shows para acompanhar a evolução do filho. "Estou com uma fé muito grande de que o Pedro vai voltar para casa", disse hoje Thais Gebelin, sua mulher.

Leonardo passou por um drama familiar em 1998, quando morreu de câncer seu irmão Leandro, com quem fazia dupla.