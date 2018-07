Filho de Leonardo tem melhoras, mas faz hemodiálise O cantor Pedro Leonardo Dantas Costa (24), filho do cantor sertanejo Leonardo, segue internado, sedado e em estado grave no Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG). Mas os médicos disseram que o dia do paciente começou de forma animadora, apresentando um quadro clinico em evolução positiva.