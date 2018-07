Filho de líder do Hamas foi agente de Israel

Em mais um escândalo de espionagem envolvendo Israel e o Hamas, o filho de um dos fundadores e líderes do grupo islâmico palestino admitiu ter servido, "por anos", como uma das principais fontes do serviço interno de inteligência israelense, o Shin Bet. A informação foi revelada ontem pelo jornal israelense Haaretz.

Filho do xeque Hassan Yousef, ex-número 1 do Hamas na Cisjordânia, Mosab Youssef teria evitado "dezenas de atentados" contra israelenses, principalmente na segunda intifada, iniciada em 2000. Ele também teria colaborado com o desmantelamento de várias células do grupo islâmico e com a política de "assassinatos seletivos" de líderes do Hamas adotada por Israel, que decapitou parte da cúpula do grupo.

A contribuição de Mosab rendeu-lhe, entre agentes israelenses, o codinome de "Príncipe Verde", em referência à cor do grupo palestino e à sua relação familiar. Ele teria sido recrutado em 1996 e só deixou de colaborar com Israel em 2005, ao deixar a Cisjordânia. Seu pai está preso em Israel.

Mosab converteu-se ao cristianismo e atualmente vive na Califórnia. Ele lançará um livro na próxima semana nos EUA intitulado Son of Hamas (Filho do Hamas), no qual narra seu trabalho como agente da espionagem israelense.

"Tantos israelenses devem sua vida (a Mosab) e não sabem", disse o agente responsável pelas operações do palestino, identificado apenas como "capitão Loai". Ele defende que Mosab receba uma medalha do governo israelense em retribuição aos serviços prestados.

DUBAI

A notícia surge um mês depois de os Emirados Árabes revelarem que agentes israelenses supostamente envenenaram e assassinaram um líder do Hamas em Dubai. Ontem, a polícia árabe identificou mais 15 suspeitos que teriam participado da trama. Dez deles seriam israelenses com dupla cidadania.

Com a divulgação dos novos nomes, sobe para 26 o número de suspeitos do no assassinato de Mahmoud al-Mabhouh, que servia de elo entre o Hamas e o Irã. Mabhouh foi encontrado morto no quarto do hotel em que estava hospedado. Suspeita-se que o Mossad esteja por trás da ação.