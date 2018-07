Filho de Lídio Toledo passa por cirurgia na mandíbula O médico ortopedista Lídio Toledo Filho, de 35 anos, filho do ex-médico da seleção Lídio Toledo, foi submetido hoje a uma cirurgia para correção do trauma da mandíbula atingida por um tiro durante uma tentativa de assalto, da qual ele foi vítima em companhia da mulher, na noite de ano-novo. De acordo com o Hospital Samaritano, do Rio, a operação durou cinco horas e foi bem-sucedida. Porém, o quadro clínico de Toledo Filho, ferido com três tiros, continua grave. Hoje, o médico ortopedista voltou a apresentar febre e pressão arterial baixa. A Clínica São José informou que a mulher dele, Maria Cilene Trajano, de 35 anos, atingida por dois disparos no tórax, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) mas continua sem previsão de alta. A Polícia Civil continua as diligências para prender os dois mototaxistas acusados pelo crime.