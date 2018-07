Filho de Pelé recebe com cautela anulação de processo

O ex-goleiro Edson Cholbi do Nascimento, o Edinho, filho de Pelé, comemorou com cautela a decisão da 6ª. Turma do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) que na terça-feira à tarde anulou o processo da 1.ª Vara Criminal de Praia Grande. Edinho, Ronaldo Duarte Barsotti de Freitas, o Naldinho, e outras dez pessoas eram réus do processo que apurava tráfico de drogas. "Estou feliz porque foi uma decisão favorável, mas tenho consciência que não foi uma absolvição", disse Edinho nesta quarta-feira, 10, no Centro de Treinamento Rei Pelé, depois de muita insistência dos jornalistas. O auxiliar de treinador de goleiros do Santos deu a entender ainda que essa foi uma vitória técnica e que o caso poderá ter novos desdobramentos. O advogado do ex-goleiro, Sidney Gonçalves, afirmou que um desses desdobramentos é a tentativa da defesa em estender essa anulação para outro processo da mesma vara que apura lavagem de dinheiro. "Temos como base a teoria americana da 'árvore envenenada', venho me batendo que há uma série de irregularidades nesse processo de associação ao tráfico e por conseqüência no processo de lavagem de dinheiro", disse o advogado, defendendo que nunca houve prova material do envolvimento de Edinho nesses crimes. Segundo Gonçalves, Edinho não pretende processar o Estado e a intenção da defesa sempre foi "buscar a verdade". "A Justiça foi feita, e diga-se de passagem, por uma decisão unânime dos ministros". O juiz Edegar de Souza, que em 2005 atuava no Fórum de Praia Grande e foi responsável pela abertura do processo, afirmou que a decisão do STJ tem que ser respeitada, mas é uma questão de "entendimento dos juízes". Promovido para a 3.ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo em setembro do ano passado, Souza conta que em sua decisão de abrir o processo considerou a lei 6.368/76 e não a 10.409, promulgada em 2002, que obrigada a defesa prévia. "O presidente havia vetado todos os crimes previstos nessa lei, então prevalecia a lei anterior", completando que surgiu uma nova lei em 2005 e que o STJ mudou seu entendimento no curso do processo. Embora o Ministério Público não tivesse sido notificado da decisão do STJ até esta tarde, a promotora de Praia Grande, Ana Maria Molinari, afirmou que a anulação não significa a absolvição dos réus e que será dado andamento ao caso. "Como não vi a partir de onde o processo foi anulado, ainda não sei se será preciso oferecer nova denúncia, mas o fato é que o MP já havia pedido a condenação dos réus e ratifica o que já havia sido feito no processo". Atualmente todos os acusados do processo já se encontravam em liberdade. O processo nasceu a partir da Operação Indra, realizada em 2005 pelo Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc). Apontado como principal traficante da Baixada Santista na ocasião da operação, Naldinho teria ligações com a facção criminosa Comando Vermelho e na tentativa de monopolizar a distribuição de drogas na região teria se tornado inimigo do Primeiro Comando da Capital (PCC).