Filho de religioso, vendedor luta por herança de R$ 5 milhões

"Meu primo me procurou porque estava indignado com a disputa pela herança do meu pai", disse ao Estado Nascentes, que vive em Patos. A herança em questão gira em torno do patrimônio de R$ 5 milhões.

A mãe admitiu que teve um relacionamento rápido com o padre e, por isso, fora expulsa de casa. Nascentes partiu para outra batalha: provar que era filho de Rodrigues. Como o pai havia morrido em agosto de 2010, teve dificuldades, mas contou com a ajuda de um tio que se dispôs a fornecer material para exame de DNA. Em abril deste ano, o vendedor comprovou a história.

Nascentes entrou com uma ação na Justiça para ter o nome do pai na certidão e direito à herança. Enquanto o processo corre, o inventário está suspenso, mas ele afirma que seus primos têm feito uso indevido do patrimônio, vendendo animais e móveis de um dos imóveis, uma fazenda de 40 hectares em Paracatu (MG). "Uma prima que morava na fazenda e o marido dela transformaram o local numa clínica para dependentes químicos que funciona sem qualquer autorização legal", afirma, com boletins de ocorrência em que a política atesta a falta de alvará.