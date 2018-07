Filho de Verissimo diz que escritor segue melhorando

Verissimo foi internado em 21 de novembro depois de se sentir mal após uma viagem por Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ele se queixou de sintomas de gripe, o mesmo que seus companheiros de viagem, como sua mulher, Lúcia, o escritor Zuenir Ventura e o cartunista Chico Caruso. Entretanto, ao invés de apresentar melhoras, como os demais, o escritor gaúcho piorou.

No dia 24, a equipe que o atende, chefiada pelos médicos Alberto Augusto Rosa, Sandro Cadaval e Eubrando Silvestre Oliveira, identificou que o escritor havia sido vítima do vírus Influenza A, a gripe comum. Pelo fato de ser hipertenso e diabético, seu quadro de saúde se agravou, fazendo com que fosse imediatamente internado, para ser sedado e auxiliado por aparelhos.

O escritor deixou o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) no dia 3, onde ficou internado por 12 dias. Verissimo passou por diversas sessões de hemodiálise e, inclusive, chegou a respirar com o auxílio de aparelhos. Mas melhorou, e agora está em um quarto no setor de internação do hospital, com visitas restritas à família.