Filho de vocalista do Biquíni Cavadão é enterrado no RJ O vocalista da banda Biquíni Cavadão, Bruno Gouveia, acompanhou o sepultamento da ex-mulher Fernanda Kfuri, de 35 anos, e do filho Gabriel Kfuri Gouveia, de 2 anos e 10 meses, hoje à tarde no Rio de Janeiro. Fernanda e Gabriel estavam entre os quatro mortos no acidente de helicóptero em Porto Seguro, na Bahia. O enterro aconteceu por volta das 15h30 no cemitério São João Batista, na zona Sul da cidade, após um velório restrito a parentes e amigos.