Filho depõe contra mãe no caso Friboi

Ele afirmou não ter dúvidas de que a mãe foi a mandante do crime e também não poupou críticas a ela. Última de cinco testemunhas de acusação, Carlos Eduardo depôs contra a própria mãe no Fórum Criminal da Barra Funda nesta quarta-feira, 25.

Durante as mais de três horas em que foi inquirido pela Promotoria, ele relatou casos que mostravam a falta de afetividade da mãe com ele e o comportamento extremamente ciumento dela com o marido. "A vida dela sempre foi em função do meu pai. Ela não se importava com outros assuntos", disse.