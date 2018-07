Filho do cantor Leonardo não está mais sedado

SÃO PAULO - O estado de saúde do filho do cantor sertanejo Leonardo, o também cantor Pedro Leonardo Dantas da Costa, permanece grave, porém estável. De acordo com boletim médico do hospital Sírio-Libanês divulgado na tarde deste domingo, 29, Leonardo não está mais sedado e o quadro neurológico continua inalterado. "Nas últimas horas, não houve alterações clínicas significativas", informa o comunicado.

Pedro Leonardo sofreu um acidente de carro no último dia 20, próximo à divisa entre os Estados de Minas Gerais e Goiás. Ele ficou internado, em estado grave, no Hospital Municipal de Itumbiara (GO), após uma cirurgia.

Transferido para Goiânia, o cantor - que faz dupla com o primo Thiago, filho de Leandro - sofreu duas paradas cardíacas no domingo passado e desde quinta-feira (dia 26) segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Sírio-Libanês.