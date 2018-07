Filho do cantor Leonardo reage a traumatismo A equipe médica que trata do cantor Pedro Leonardo Dantas Costa, de 24 anos, filho do cantor sertanejo Leonardo, que sofreu traumatismo craniano após um acidente automobilístico no dia 20, próximo a divisa entre Minas Gerais e Goiás, indicou nesta quinta-feira que o paciente apresentou reações positivas. "Ele superou as últimas 12 horas sem intercorrências neurológicas e sem evidências de hipertensão craniana", disse a neurologista Edilene Gregório, do Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG).