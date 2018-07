Filho do ex-goleiro Bruno com amante escapou da morte Às vésperas do julgamento do ex-goleiro Bruno, marcado para o dia 4, acusado de mandar matar a amante Eliza Samudio, o primo de Bruno e principal testemunha do caso, Jorge Luiz Rosa, de 19 anos, afirmou, em entrevista à TV Globo, exibida no domingo (24), que o filho de Eliza com Bruno também morreria.