Filho do prefeito de Jandira pede apuração rápida Foi sepultado na tarde de hoje o corpo do prefeito de Jandira, na Grande São Paulo, Walderi Braz Paschoalin (PSDB), assassinado ontem com uma rajada de metralhadora em frente a rádio onde gravaria seu programa de rádio semanal. Ele foi sepultado no jazigo da família no Cemitério Municipal de Jandira.