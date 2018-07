Filho e mãe morrem carbonizados em Franco da Rocha

Com 30% do corpo queimados, Daniele de Paula Rodrigues, de 12 anos, salva pelo irmão - que morreu após tirá-la da casa e voltar para tentar salvar a mãe - foi encaminhada pelos bombeiros para o Hospital Estadual DIR IV, onde continua internada, mas fora de perigo. O fogo teve início às 20h45. Seis equipes dos bombeiros foram acionadas, mas não tiveram como salvar o adolescente e a mãe, que morreram carbonizados. O corpo da mulher estava em um canto da sala; já o do garoto, ao lado da cama.

Segundo testemunhas, o adolescente conseguiu tirar a irmã da casa, mas, ao retornar para tentar fazer o mesmo com a mãe e salvar alguns objetos, acabou cercado pelo fogo. Não se sabe ainda o que deu início ao incêndio. Segundo as informações preliminares, não foi ouvida explosão e os dois botijões de gás estavam intactos. No momento do incêndio, a casa estava com energia elétrica captada por ligação clandestina, o chamado "gato".