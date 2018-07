Filho espanca pai até a morte em Maceió O deficiente físico aposentado João Ferreira da Silva, 68, foi espancado até a morte pelo próprio filho, o evangélico Silvânio dos Santos Silva, 39, na madrugada de hoje. O crime ocorreu no Conjunto Osman Loureiro, no Tabuleiro do Martins, na periferia de Maceió, onde Silvânio freqüenta a igreja Universal do Reino de Deus. Uma filha do aposentado, que se identificou como Lena, declarou que Silvânio já havia espancado o pai anteriormente e que tem comportamento agressivo. Lena não soube informar qual o motivo do desentendimento. No entanto, afirmou que o pai saiu em defesa de sua mãe, quando o irmão parecia um desequilibrado. "Fiquei no meio deles dois, quando o Silvânio pegou uma faca e meu pai meteu uma cadeira nele", esclareceu. A irmã do agressor informou que foi colocada para fora da sala pela mãe e, por isto, não pode salvar o pai da morte. "Ele não tinha os movimentos das pernas por causa de um acidente", declarou Lena. Depois do crime, Silvânio conseguiu fugir do local e escapar da prisão em flagrante. No entanto, a polícia está no seu encalço e o caso será investigado por policiais da Delegacia do 11º Distrito.