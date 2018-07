Filho mandou matar padrasto por herança, diz polícia

Foi ele quem procurou a polícia na noite dos assassinatos para dizer que bandidos tinham invadido a chácara de sua família. De acordo com sua versão, ele chegava com o carro da mãe e foi recebido a tiros. Duas balas atingiram o carro, conforme mostrou aos policiais. Na casa, o casal e as duas jovens foram encontrados baleados, mas Sirlene e Raíssa estavam vivas e foram levadas ao Hospital Regional de Sorocaba.

Segundo o delegado Acácio Aparecido Leite, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Sorocaba, as investigações levaram a Maico Miranda Milani, primo do comerciante, e a um amigo de ambos, Leandro Pires da Costa. Eles disseram que foram aliciados por Yuri para matar as quatro pessoas. Os dois também estão presos. Eles contaram que o comerciante estava inconformado porque a mãe havia iniciado um relacionamento com Daniel.

A avó paterna do rapaz teria deixado seus bens sob a administração de Sirlene e Yuri temia ser excluído da herança. Para simular um assalto, ele pediu que os dois comparsas atirassem no carro. A polícia encontrou as cápsulas dos projéteis no local citado pelos acusados. O comerciante e os atiradores tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça. Nenhum deles tinha passagem pela polícia.