Filho que matou a família passará por exames genéticos em MG

A Polícia Civil encaminhou nesta segunda-feira, 14, para o Instituto de Criminalística material genético de Fernando Ribeiro da Costa, de 22 anos, que no sábado confessou ter assassinado quatro familiares, em Unaí, a 580 quilômetros de Belo Horizonte, no noroeste mineiro. De acordo com o delegado Celso Ávila Prado, a intenção é possibilitar ligar o autor à cena do crime. A polícia também está colhendo elementos para confrontar o depoimento do jovem com informações prestadas por familiares e testemunhas do crime que já foram ouvidas.Conforme relatou à polícia, Fernando matou, na madrugada de sábado, seu pai, o motorista de ônibus Walderci Ribeiro dos Santos, de 48 anos; a mãe, a dona de casa Maria Conceição da Costa, de 35 anos; e as irmãs Samara Ribeiro da Costa, de 18 anos; e Amanda Ribeiro da Costa, de 10 anos. Fernando disse ter cometido os crimes a golpes de canivete na residência da família. À polícia, ele disse que agiu em legítima defesa. Fernando alegou que chegou em casa na madrugada de sábado e discutiu com irmã mais velha, por causa de uma lâmpada acesa. A jovem teria ficado irritada com o fato de Fernando ascender a luz ao entrar no cômodo. Pela versão do assassino confesso, o pai ouviu a discussão e foi até o quarto. Eles também discutiram e Valdeci teria iniciado uma briga com o filho. Foi morto com 18 golpes de canivete. Em seguida foi a vez de Samara ser assassinada. As vítimas sofreram, ao todo 45, golpes e os corpos apresentavam perfurações na altura do pescoço e rosto. A polícia apura se o autor teria também se utilizado de uma marreta para concretizar a execução dos parentes. Por questão de segurança, Fernando está preso em cela separada, no Presídio de Unaí. O jovem estava com casamento marcado para o dia 15 de outubro.