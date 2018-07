Filhos de Madoff serão processados

Dois filhos, um irmão e uma sobrinha do fraudador Bernard Madoff serão processados nesta semana, num caso que envolve US$ 198 milhões, disse o executor da falência da empresa dele em entrevista transmitida no domingo pelo programa 60 Minutes, da rede americana CBS. Os filhos Mark e Andrew, o irmão Peter e a sobrinha Shana detinham cargos executivos na empresa de Madoff e, por isso, supostamente sabiam do multibilionário esquema de pirâmide que fez vítimas no mundo todo ao longo de 20 anos, disseram o executor da falência, Irving Picard, e seu assessor David Sheehan.