Filhote de baleia perdido leva injeção letal

Autoridades de proteção aos animais selvagens, na Austrália, deram uma injeção letal no filhote de baleia que, há na segunda-feira, 18, tinha se perdido da mãe ao confundi-la com um veleiro ancorado no litoral do país. Veja também: Assita vídeo Filhote de baleia abandonado por mãe será sacrificado O animal foi sedado, e depois recebeu a dose letal de anestésico. Segundo veterinários, o filhote não conseguiria sobreviver sozinho e tentar alimentá-lo artificialmente seria muito estressante para o animal, que já estava muito debilitado. A baleia filhote foi encontrada na última segunda-feira quando tentava mamar em um veleiro numa baía ao norte de Sydney. Exames veterinários concluíram, na quinta-feira, que o filhote estava ferido, com mordidas de tubarão, e estava com dificuldades para respirar. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.