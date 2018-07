Filhote de elefante dado como morto supreende ao nascer vivo

Um filhote de elefante surpreendeu os veterinários de um zoológico australiano após ter nascido vivo mesmo depois de ter sido declarado morto quando ainda estava na barriga de sua mãe. Às 3h27 da madrugada de quarta-feira, a elefante asiática Porntip deu à luz a um filhote macho, pesando 100 quilos, no parque zoológico Taronga, o principal do país, em Sidney.

O diretor do zoo, Cameron Kerr, classificou o nascimento como "inacreditável". "Quando os veterinários notaram que o elefantinho estava vivo, não conseguiam acreditar", disse ele à imprensa local.

Tanto espanto pelo nascimento do filhote se deve ao fato de que, na última segunda-feira, depois de seis dias de trabalho de parto, os veterinários haviam declarado que o feto deveria estar morto, pois não apresentava nenhum sinal vital.

Thomas Hildebrandt, especialista do Instituto Zoológico de Berlim em reprodução de elefantes, declarou então que "se o elefante nascesse vivo, seria um milagre". Segundo o veterinário responsável pelos elefantes do zoo, Larry Vogelnest, a única explicação para a completa ausência de sinais vitais durante os exames seria que o filhote passou dias em coma.

O zoo informou que o filhote passa bem. Ele já começou a dar os primeiros passos e a procurar pelo leite de sua mãe. O bebê recebeu litros de colostro, o leite importante para recém nascidos. Porntip, a mãe elefante, também passa bem e está aos poucos demostrando afeto pelo recém nascido.

Segundo Kerr, "a equipe de veterinários dedica-se exclusivamente ao filhote, especialmente nas primeiras 24 horas, que determinarão o futuro do animal". "Não há garantia de sobrevivência por longo-prazo do elefante nesse estágio inicial, mas nós esperamos que seu nascimento contra todas as probabilidades o favorecerá", disse o diretor do zoo.

Para Hildebrandt, "o parto prolongado e bem sucedido nunca foi visto antes e vai ficar na história de nascimentos de elefantes".

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.