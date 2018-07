Filhote de foca se liberta após uma hora preso em armadilha

Um filhote de foca ficou preso por uma hora em uma armadilha para lagostas na costa da Escócia.

As imagens de câmeras de vigilância do Centro Escocês de Aves Marinhas, em East Lothian, foram assistidas ao vivo por funcionários da organização e por visitantes.

A mãe da foca ficou ao lado do filhote o tempo todo, mesmo nos momentos em que as ondas acertavam as pedras onde elas estavam.

Depois de uma hora, a foca conseguiu se libertar e ganhou dos funcionários do Centro de Aves Marinhas o apelido de Houdini.

O novo apelido da foca é uma referência ao famoso ilusionista do século 20 que conseguia se libertar de algemas e caixas trancadas.