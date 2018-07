Filhote de hipopótamo de 50 quilos é atração em Sorocaba

O hipopótamo bebê será exibido com a mãe, Yara, que está no zoo desde 1977. O pai, Yuri, que chegou um ano antes, foi separado da família após o nascimento para não interferir na interação entre a mãe e o filhote. Yuri ficará num local sem acesso do público. De acordo com o chefe da seção de biologia e veterinária do zoo, Rodrigo Teixeira, esse é um procedimento adotado para garantir o bem estar da cria.

O casal de hipopótamos divide o mesmo recinto no zoo há 37 anos. Ao longo desse período, Yuri e Yara tiveram outros 19 filhos que estão distribuídos em zoológicos de todo o País. Cada gestação dura de 227 a 240 dias e nasce um filhote por cria. Os adultos chegam a media quatro metros e pesar até 3,5 toneladas. Em cativeiro, os hipopótamos vivem até 45 anos.