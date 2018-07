Filhote de leopardo é abandonado pela mãe na Índia

Um filhote de leopardo de cerca de 20 dias de idade foi abandonado pela mãe no Estado indiano de Orissa. O animal foi resgatado por um morador da região e levado ao zoológico Nandankanan, onde está recebendo um tratamento especial para não sentir falta da mãe. "O filhote tem menos de quatro semanas, então é um momento muito delicado para criá-lo, já que ele está sujeito a várias infecções", afirmou o diretor do zoológico, Ajit Parnaik. O filhote foi isolado dos outros animais do zoológico em uma pequena cabana, onde recebe todos os cuidados necessários e ainda está longe dos olhos dos visitantes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.