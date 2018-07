Filhote de lobo-marinho é achado na Praia Grande-SP

O filhote estava magro, desidratado e com uma infecção respiratória. Ele recebeu os primeiros cuidados e foi transferido para o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos (CRAM Reviva), no Guarujá, onde será tratado. Ele deve ser liberado apenas no início de outubro, quando as correntes marítimas são favoráveis ao seu retorno.

De acordo com a veterinária Andrea Maranho, esse é o terceiro animal transferido para o Cram neste ano. Segundo ela, todos os anos eles recebem lobos-marinhos, mas alguns acabam chegando mortos. Eles vêm provavelmente de colônias da espécie no Uruguai.