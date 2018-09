Filhote de onça é tratado após quebrar as patas Um filhote de onça parda precisou passar por cirurgia no Mato Grosso do Sul após fraturar as duas patas dianteiras. O animal foi encontrado semana passada pela Polícia Militar Ambiental e encaminhado para o hospital veterinário do Centro Universitário da Grande Dourados, onde continua internado hoje.