Filhote de panda gigante morre aos seis dias de vida no Japão

Um panda gigante recém-nascido morreu na manhã desta quarta-feira no zoológico de Tóquio com suspeita de pneumonia.

Uma funcionária encontrou o filhote deitado sem respirar com a barriga para cima no peito da mãe. Ainda foi feita uma tentativa de reanimá-lo com massagem cardíaca, mas o panda bebê foi declarado morto uma hora depois.

O último filhote do programa de reprodução em cativeiro do zoológico de Tóquio havia nascido em 1988 e enviado à China.

Pandas gigantes tem uma taxa de natalidade baixa e inseminação artificial é comum para espécies que estão em contato com o público. O filhote havia sido, no entanto, concebido naturalmente e seu nascimento, que teve uma grande cobertura da mídia, foi muito comemorado em todo o Japão.

O bebê ainda nem havia recebido um nome e passou o início da semana na incubadora. Ele havia voltado para os braços da mãe na terça-feira.

A mãe, Shin Shin, e o pai , Riri, foram trazidos da China pouco antes do tsunami do ano passado e ficaram famosos ao sobreviver a tragédia.

