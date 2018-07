Filhote de tigre é adotado por cadela na Rússia

Um filhote de tigre rejeitado pela mãe foi adotado por uma cadela na região de Omsk, na Russia. May é o primeiro filhote de tigre a nascer na região. Veja também: Vídeo da nova família Segundo os criadores do zoológico de Bosherechye, May teve que ser separada da mãe porque a tigreza não tinha instinto maternal e poderia ferir o filhote. May foi então adotada pela cadela Juchka, que havia dado à luz recentemente e foi levada, junto com seus filhotes, ao zoológico para tomar conta do pequeno tigre. Mas, segundo os criadores, May ficará maior do que sua mãe adotiva em três semanas e terá que ser separada de sua nova família. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.