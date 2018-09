Filhotes de onça e leão atraem visitantes no México

Um zoológico mexicano está comemorando a chegada de três filhotes, um de leão e dois de onça - uma das espécies ameaçadas de extinção no mundo. Os felinos nasceram como parte de um programa de reprodução em cativeiro do Zoológico de Vallarta, cercados por florestas, rios e montanhas. O presidente do zôo, Antonio Castañeda, disse que, no México, há uma luta pela preservação das onças. Ele também falou que o zoológico sempre surpreende os visitantes estrangeiros. "A maior parte dos turistas internacionais fica surpresa porque aqui eles têm uma experiência diferente. Os visitantes podem tocar 80% dos animais expostos e também podem alimentá-los, coisa que ele não podem fazer em outros lugares", diz Castañeda. Princesa, uma leoa bebê nascida há três meses, já pesa dez quilos. As onças gêmeas - uma negra e uma pintada - foram rejeitadas pela mãe, Marisol, e foram alimentadas com mamadeiras pelos funcionários do zôo. Agora, elas já começam a comer carne moída. Além dos filhotes felinos, o Zoológico de Vallarta, na cidade de Mismaloya, também já gerou bebês de tigres de bengala, macacos capuchinhos, crocodilos e outras espécies. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.