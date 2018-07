Filhotes de tigre deficientes fazem fisioterapia

Três filhotes de tigre nascidos em um zoológico no norte do Japão nasceram com graves problemas nas pernas traseiras. Veja também: Vídeo da BBC Abandonados pela mãe, eles sobreviveram graças à dedicação dos tratadores, que fazem sessões de fisioterapia nos filhotes. Taiga, Koko e o irmão ainda sem nome não se mexiam quando nasceram e logo foram abandonados. Mas os tratadores deram banhos de água quente nos recém-nascidos e salvaram suas vidas, mas acabaram descobrindo que eles tinham graves problemas nas patas, principalmente nas traseiras. Com muita massagem e fisioterapia, os pequenos tigres aprenderam a andar. Até o momento, os felinos têm se desenvolvido normalmente, apesar da doença com que nasceram, chamada de hipocondroplasia, que prejudica a formação dos ligamentos. Tigres adultos chegam a pesar 300 quilos, e especialistas ainda não sabem se as pernas de Taiga e Koko vão suportar tanto peso. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.