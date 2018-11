Filhotes deixados na neve ilustram campanha contra abandono de cães após Natal

Dois cãezinhos abandonados na neve e no frio no fim do ano passado, e readotados em seguida, foram usados por uma fundação britânica em uma campanha para que os animais não sejam dados de presente de Natal, para evitar o seu abandono depois do período de festas.

Desde 1978, a fundação Dogs Trust adota, durante as festas de fim de ano, o slogan "Um cão é para a vida, e não só para o Natal". De acordo com a fundação, assim como os brinquedos da moda que as crianças geralmente abandonam algumas semanas depois do Natal, o mesmo ocorre com os filhotes dados de presente.

Em 2011, a Dogs Trust adotou mais um slogan em sua campanha de fim de ano: "tire os filhotinhos da lista de presentes de Natal".

Um exemplo destes casos, segundo a fundação, são Brandy e Pudding, dois filhotes que foram abandonados em meio ao frio e à neve no período de Natal do ano passado, em Reading (a oeste de Londres).

Brandy, que é um bull terrier, foi deixado no meio da rua, enquanto Pudding, que é metade boxer, foi encontrado em uma mata coberta de neve.

A Dogs Trust diz ter certeza de que Brandy e Pudding foram comprados como presentes de Natal, e depois abandonados quando seus donos se deram conta da dedicação que um cão demanda.

Brandy e Pudding, ambos com 15 meses de idade, foram adotados por moradores das redondezas de Reading.

"Nem todos os cãezinhos são tão sortudos, e nós pedimos a todos que consideram comprar um filhote no Natal que levem em conta a responsabilidade que isso traz", afirma a gerente da Dogs Trust, Maureen Iggleden.

"Eles (os filhotes) demandam muito tempo e comprometimento."

A Dogs Trust, que possui 17 centros de adoção em todo o Reino Unido, diz que toma conta de cerca de 16 mil cães todo ano, com o objetivo de reencaminhá-los para novos donos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.