Filipinas declaram estado de calamidade após passagem de tufão

Os preços das commodities básicas foram congelados, e os governos locais autorizaram o uso dos fundos de calamidade para a busca, ajuda e operações de resgate.

A agência de desastre nacional contou até agora 459 mortos e 532 desaparecidos, a maioria nas províncias de Vale de Compostela e Davao Oriental, na ilha de Mindanao.

Milhares de pessoas ficaram desabrigadas pela passagem do tufão Bopha, que chegou à terra firme na terça-feira, com ventos mais fortes do que os registrados pelo furacão Sandy, que devastou a costa leste dos Estados Unidos em outubro.

O governo enviou cães farejadores para as províncias mais atingidas, para que ajudem nas buscas às vítimas. Equipes de resgate também pediram grandes equipamentos, para ajudar a limpar a destruição.

(Reportagem de Erik de Castro, Rosemarie Francisco e Manuel Mogato)